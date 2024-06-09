أسطورة مانشستر يونايتد يقترب من تدريب ليستر سيتي
يستعد النرويجي أولي غونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد السابق، والنجم التاريخي لفريق الشياطين الحمر للعودة إلى مقاعد البدلاء وتدريب أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد ما يقارب عن 3 سنوات من الراحة.
وأجرى نادي ليستر سيتي، العائد إلى دوري الأضواء في إنجلترا محادثات تم وصفها بالإيجابية مع سولسكاير بهدف تسلمه مقاليد تدريب النادي الذي قدم موسما رائعا في دوري الشامبيون شيب 2023 ـ 2024 توجه بالصعود للبريمرليغ، وذلك وفق ما أكده تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.
وقالت الصحيفة إن "النجم النرويجي، بطل موقعة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في 1999، لا يزال دون منصب منذ إقالته من مانشستر يونايتد في نوفمبر 2021، لكن أولي غونار سولسكاير سيجد مكانا على مقاعد البدلاء خلال الموسم المقبل بالتأكيد.
وأضافت ديلي ميل، أن المدرب البالغ من العمر 51 عاما هو المرشح الأوفر حظا لتدريب ليستر سيتي، الذي صعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم واحد فقط في الدرجة الثانية.
وسيخلف أسطورة المان يونايتد لاعبا، إنزو ماريسكا الذي رحل لتدريب تشيلسي بعد تدريب ناجح مع الثعالب.
وحقق ليستر سيتي، صاحب التتويج التاريخي بلقب الدوري الإنجليزي في 2015 ـ 2016، العودة للبريمرليغ بعدما تصدر دوري الشامبيون شيب برصيد 97 نقطة، ليصعد مع فريقي ساوثامبتون وإبسويتش تاون.
ويوم الجمعة، أعلن ليستر سيتي تجديد عقد جيمي فاردي حتى يونيو حزيران 2025.
وسجل فاردي 20 هدفا في كل المسابقات، بينها 18 هدفا في دوري الدرجة الثانية، ليقود ليستر للفوز بالدوري والتأهل المباشر إلى دوري الأضواء.
وواصل اللاعب، البالغ عمره 37 عاما بالدوري في موسم 2015-2016 وبالحذاء الذهبي موسم 2019-2020، تألقه فيما يبدو أنه عازم على زيادة حصيلته التهديفية مع النادي والتي وصلت إلى 190 هدفا.