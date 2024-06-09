أسطورة مانشستر يونايتد يقترب من تدريب ليستر سيتي

يستعد النرويجي أولي غونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد السابق، والنجم التاريخي لفريق الشياطين الحمر للعودة إلى مقاعد البدلاء وتدريب أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد ما يقارب عن 3 سنوات من الراحة.

وأجرى نادي ليستر سيتي، العائد إلى دوري الأضواء في إنجلترا محادثات تم وصفها بالإيجابية مع سولسكاير بهدف تسلمه مقاليد تدريب النادي الذي قدم موسما رائعا في دوري الشامبيون شيب 2023 ـ 2024 توجه بالصعود للبريمرليغ، وذلك وفق ما أكده تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.

وقالت الصحيفة إن "النجم النرويجي، بطل موقعة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في 1999، لا يزال دون منصب منذ إقالته من مانشستر يونايتد في نوفمبر 2021، لكن أولي غونار سولسكاير سيجد مكانا على مقاعد البدلاء خلال الموسم المقبل بالتأكيد.