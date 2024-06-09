قرار ناري في النصر السعودي يطال 15 نجما

يبدو أن إدارة نادي النصر السعودي، التي من المقرر أن يتولى رئاستها إبرهيم المهيدب، تجهز لتصفية الفريق من الكثير من العناصر، من أجل استقطاب لاعبين أكفاء للمنافسة بقوة الموسم المقبل.

كان النصر قد أنهى الموسم الماضي، في وصافة جدول دوري روشن السعودي بـ82 نقطة، وخسر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد السقوط أمام الهلال بركلات الترجيح، فيما يستعد رفاق كريستيانو رونالدو للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تنطلق نسختها الجديدة للمرة الأولى في الموسم المُقبل.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن إدارة النصر تتجه للاستغناء عن 15 لاعبا ما بين محلي وأجنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبدو أن إدارة النصر تتجه لهذا الأمر ايضا بناءً على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتقليص قوائم أندية دوري روشن السعودي، في الموسم المقبل، إلى 25 لاعبًا بدلًا من 30.