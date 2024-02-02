الأردن مع حسين عموتة.. كيف تحول الفريق 180 درجة في كأس آسيا؟

القرار لاقى بعض النقد نظرًا لأن تجارب عموتة الأخيرة لم تكلل بالكثير من النجاحات، بالأخص في ظل رحيله عن تدريب أسود الأطلس قبل كأس العالم بأقل من عام، وعدم استمرار ولايته الأخيرة في الوداد لأكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر.

لكن كل تلك الانتقادات تحولت إلى إشادة وسعادة واحتفالات في الساعات الأخيرة، عقب نجاح المنتخب الأردني في الوصول إلى نصف نهائي كأس آسيان وتحقيق أفضل إنجازاته في تاريخ البطولة، حتى الآن.

كيف تحولت الأمور بالنسبة لعموتة بهذا الشكل، وهل يمكنه الوصول لما هو أبعد من نصف النهائي؟ ذلك ما نتحدث عنه فيما يلي: