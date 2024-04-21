ماكس فرستابن يفوز بسباق جائزة الصين الكبرى للسيارات

فاز بطل العالم ثلاث مرات الهولندي ماكس فرستابن، سائق رد بول، بسباق جائزة الصين الكبرى الحلقة الخامسة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم الأحد، بينما احتل البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين المركز الثاني ليحرم رد بول من السيطرة على أول مركزين.

وهذا هو أول سباق يقام في حلبة شنغهاي الدولية منذ خمسة أعوام.

وحقق فرستابن الفوز انطلاقًا من المركز الأول وهو الانتصار الرابع له في خمسة سباقات أقيمت خلال الموسم الحالي كما سبق له الفوز بسباق السرعة الأول في الموسم، أمس السبت.