مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تستكمل اليوم السبت منافسات الدوري السعودي، بمباريات الجولة 25 التي يتصدرها لقاء الشباب والهلال، فيما يستضيف النصر نادي الطائي.

وفي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يخوض الترجي التونسي اختبارا صعبا على ملعب رادس الأولمبي أمام أسيك إبيدجان الإيفواري.

كما تدور مباريات هامة في الدوريات الأوروبية الكبرى والتي تتصدرها قمة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني ولاتسيو ويوفنتوس لحساب الدوري الإيطالي فضلا عن مباراة برشلونة ولاس بالماس ضمن الدوري الإسباني.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة: