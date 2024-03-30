مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تستكمل اليوم السبت منافسات الدوري السعودي، بمباريات الجولة 25 التي يتصدرها لقاء الشباب والهلال، فيما يستضيف النصر نادي الطائي.
وفي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يخوض الترجي التونسي اختبارا صعبا على ملعب رادس الأولمبي أمام أسيك إبيدجان الإيفواري.
كما تدور مباريات هامة في الدوريات الأوروبية الكبرى والتي تتصدرها قمة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني ولاتسيو ويوفنتوس لحساب الدوري الإيطالي فضلا عن مباراة برشلونة ولاس بالماس ضمن الدوري الإسباني.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:
الدوري السعودي:
الشباب × الهلال 10:00 مساء - SSC HD.
النصر × الطائي 10:00 مساء - SSC HD.
دوري أبطال أفريقيا:
الترجي التونسي × أسيك أبيدجان الإيفواري 00.00 مساء - beIN Sports HD 6.
الدوري الإيطالي:
نابولي × أتلانتا 02.30 مساء ـ AD SPORTS Premium 1
لاتسيو × يوفنتوس 08.00 مساء ـ AD SPORTS Premium 1
الدوري الألماني:
بايرن ميونخ × بوروسيا دورتموند 08.30 مساء ـ beIN Sports HD 1
الدوري الإسباني:
برشلونة × لاس بالماس 23.00 مساء ـ beIN Sports HD 3