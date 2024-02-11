رد صادم من فيرغسون بشأن إمكانية تتويج توتنهام بلقب البريميرليغ (فيديو)

وجَّه السير أليكس فيرغسون، المدير الفني الأسطوري لنادي مانشستر يونايتد، ردًّا صادمًا لمشجعي توتنهام هوتسبير، بعد سؤاله عن إمكانية فوز الأخير بالدوري الإنجليزي يوما ما؟.

ونجح توتنهام في الفوز بصعوبة على برايتون بنتيجة 2-1، مساء السبت، في إطار مباريات الجولة الـ24 من البطولة.

ويحتل توتنهام المركز الرابع في ترتيب الجدول برصيد 47 نقطة من 24 مباراة وبفارق 7 نقاط عن ليفربول "المتصدر".