رد صادم من فيرغسون بشأن إمكانية تتويج توتنهام بلقب البريميرليغ (فيديو)
وجَّه السير أليكس فيرغسون، المدير الفني الأسطوري لنادي مانشستر يونايتد، ردًّا صادمًا لمشجعي توتنهام هوتسبير، بعد سؤاله عن إمكانية فوز الأخير بالدوري الإنجليزي يوما ما؟.
ونجح توتنهام في الفوز بصعوبة على برايتون بنتيجة 2-1، مساء السبت، في إطار مباريات الجولة الـ24 من البطولة.
ويحتل توتنهام المركز الرابع في ترتيب الجدول برصيد 47 نقطة من 24 مباراة وبفارق 7 نقاط عن ليفربول "المتصدر".
ووجَّه مراسل قناة "سكاي سبورتس" سؤالًا إلى فيرغسون بشأن إمكانية تتويج توتنهام بلقب الدوري الإنجليزي في المستقبل، ليجيب سريعًا: "لا، لن يحدث، كانت آخر مرة فازوا فيها باللقب عام 1961، هذا وقت طويل جدًّا".
وأضاف: "المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز قوية للغاية اليوم، هناك ليفربول ومانشستر سيتي، القويان".
وأتم: "حتى بالنسبة لنادي مانشستر يونايتد الآن، علينا القتال من أجل العودة للمنافسة من جديد".