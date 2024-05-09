بكاء بيلينغهام بعد تأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

ظهر الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، وهو يبكي احتفالا وتأثرا بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز الثمين على نظيره بايرن ميونخ، في المواجهة التي جمعتهما، مساء الأربعاء.

وقلب ريال مدريد تأخره لفوز على بايرن ميونخ بنتيجة 2-1 في إياب نصف نهائي المسابقة على ملعبه سانتياغو بيرنابيو، ليفوز بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 18 في تاريخه والثامنة في القرن الحالي، ولم يسبق له خسارة أي لقب في الألفية الجديدة بواقع 7 نهائيات سابقة و7 ألقاب.

وستكون تلك أول مباراة نهائية يخوضها الملكي في تاريخه على ملعب ويمبلي.