بكاء بيلينغهام بعد تأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)
ظهر الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، وهو يبكي احتفالا وتأثرا بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز الثمين على نظيره بايرن ميونخ، في المواجهة التي جمعتهما، مساء الأربعاء.
وقلب ريال مدريد تأخره لفوز على بايرن ميونخ بنتيجة 2-1 في إياب نصف نهائي المسابقة على ملعبه سانتياغو بيرنابيو، ليفوز بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.
وتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 18 في تاريخه والثامنة في القرن الحالي، ولم يسبق له خسارة أي لقب في الألفية الجديدة بواقع 7 نهائيات سابقة و7 ألقاب.
وستكون تلك أول مباراة نهائية يخوضها الملكي في تاريخه على ملعب ويمبلي.
وظهر بيلينغهام عقب المباراة وهو يبدو متأثرا بشدة، ويحتضن توني كروس ويبكي فرحا بالتأهل إلى النهائي، بعد مباراة مثيرة ومتقلبة بين الفريقين.
وقال بيلينغهام في تصريحاته لوسائل الإعلام: "إنه حلم أصبح حقيقة، لم أتوقع ما حدث، خاصة بعد الإصابات التي تعرضنا لها وما مررنا به منذ البداية".
وأضاف: "لا زلت مصدومًا مما حدث، وربما يستغرق الأمر أياما من أجل تصديق ما حدث، منذ أن جئت إلى ريال مدريد وفي كل مباراة أتعرض لسيناريوهات درامية".
وتابع: "لا أستطيع تصديق أنني سأواجه بروسيا دورتموند، وفي أول نهائي لي أمامهم، كما أن المباراة ستكون في إنجلترا.. لا أصدق حقًا".
وأشار: "إنهم يستحقون التواجد في النهائي، وسيكون من الجميل أنني سألتقي ببعض أصدقائي القدامى".
ويلتقي ريال مدريد نظيره دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا، في الأول من يونيو على ملعب ويمبلي في لندن.