ردّ قوي من راكيتيتش على تصريحات رونالدو

وصف الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب الشباب السعودي، والنجم السابق لمنتخب كرواتيا ونادي برشلونة المقارنة التي قدمها البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد سابقا، وهداف النصر السعودي حاليا بأنها "متسرعة وغير واردة في الوقت الحالي".

وتحدث راكيتيتش الذي انضم إلى نادي الشباب في أواخر يناير من العام الجاري، قادما من إشبيلية الإسباني، عن تجربته في الدوري السعودي قائلا إن "مشروع رؤية السعودية 2030 الذي ينبني على تطوير الدوري ومنح الكرة السعودية أبعادا أخرى هو رائد بالفعل، لكن الوضع مختلف ما بين أن تقرأ عن الدوري السعودي وبين أن تسمع عنه من أحدهم، أن تكون داخل المشروع نفسه ستفهم ما الذي يحدث".

وأضاف راكيتيتش، خلال تصريحاته لبودكاست "مايكس": "بصراحة كنت أفكر فيما قاله كريستيانو رونالدو قبل أسابيع عن كون الدوري السعودي في مستوى الدوري الفرنسي نفسه، أعتقد علينا الانتظار كي نقول هذا التصريح!".

وكان مهاجم النصر السعودي، كريستيانو رونالدو أكد في تصريحات إعلامية أن "دوري روشن" أفضل من دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وهو ما عرضه للهجوم من قبل عدد من النقاد ونجوم فرنسا السابقين فيما كشف الكرواتي راكيتيتش أن ذلك الحكم سابق لأوانه.

وتابع: "نحن هنا نحتاج لوقت أطول للوصول لمستوى الدوري الفرنسي، لأنه إن لم يكن لديك اتجاه واضح ستمل وينتهي بك الأمر دون أي إنجاز، ولذلك نحن هنا، أنا مؤمن تمامًا أن مستقبل الكرة والرياضة في العالم سيكون في السعودية".

ولعب راكيتيتش الذي حقق مع برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا 2015، خمس مباريات فقط مع الشباب السعودي سجل خلالها هدفا وصنع آخر.