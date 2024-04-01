ترتيب الدوري الإسباني.. رودريغو يمنح ريال مدريد فوزًا صعبًا على بلباو

قاد المهاجم البرازيلي رودريغو ريال مدريد لفوز صعب بنتيجة 2/0 على مضيفه أتلتيك بلباو، اليوم الأحد، في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

وعلى ملعب سانتياغو برنابيو سجل رودريغو هدفًا في الدقيقة الثامنة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وعاد رودريغو وسجل الهدف الثاني له ولريال مدريد في الدقيقة 73، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورفع رودريغو رصيده إلى 10 أهداف في الدوري الإسباني الموسم الحالي.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات فإن هذا الهدف الخامس لرودريغو من خارج منطقة الجزاء.

وانضم المهاجم البرازيلي لقائمة أكثر اللاعبين تهديفًا من خارج المنطقة في الدوري الإسباني منذ الموسم الماضي.