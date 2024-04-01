ترتيب الدوري الإسباني.. رودريغو يمنح ريال مدريد فوزًا صعبًا على بلباو
قاد المهاجم البرازيلي رودريغو ريال مدريد لفوز صعب بنتيجة 2/0 على مضيفه أتلتيك بلباو، اليوم الأحد، في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.
وعلى ملعب سانتياغو برنابيو سجل رودريغو هدفًا في الدقيقة الثامنة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
وعاد رودريغو وسجل الهدف الثاني له ولريال مدريد في الدقيقة 73، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ورفع رودريغو رصيده إلى 10 أهداف في الدوري الإسباني الموسم الحالي.
ووفقًا لشبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات فإن هذا الهدف الخامس لرودريغو من خارج منطقة الجزاء.
وانضم المهاجم البرازيلي لقائمة أكثر اللاعبين تهديفًا من خارج المنطقة في الدوري الإسباني منذ الموسم الماضي.
وتضم القائمة أنطوان غريزمان (6 أهداف)، وفيدي فالفيردي (6 أهداف)، برايس مينديز (5 أهداف)، فينيسيوس جونيور (5 أهداف).
وأحرز ريال مدريد 8 أهداف من خارج منطقة الجزاء في الدوري الإسباني الموسم الحالي، بالتساوي مع لاس بالماس، كأكثر من فعل ذلك.
ويعود آخر فوز لأتلتيك بلباو على ريال مدريد في الدوري الإسباني إلى مارس 2015.
ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 75 نقطة من 30 مباراة ويتقدم بثماني نقاط عن برشلونة الثاني.
وسيلعب ريال مدريد مع مانشستر سيتي يوم 9 أبريل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم يلاقي ريال مايوركا في الليغا، قبل أن يواجه مانشستر سيتي في الإياب، ثم مع برشلونة في الكلاسيكو في الليغا.