خوسيلو يثأر لفلورنتينو بيريز
حقق ريال مدريد فوزًا هامًا للغاية على نظيره بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف وحيد، قاد النادي الملكي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا رقم ستة في ظرف 11 عامًا فقط، أفضل من أي فريق آخر في البطولة.
فوز ريال مدريد ترك بايرن ميونخ محبطًا، لكنه كذلك ترك العديد من الأشخاص في حالة تعجب من طريقة تحقيقه، بسبب الفوز عن طريق هدفين للاعب نال كل الهجوم الممكن لمجرد ارتباطه بالنادي الملكي.
هذا اللاعب هو خوسيلو، الذي جاء من صفوف إسبانيول في الدرجة الدنيا ليأخذ ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا من جديد.
من يسخر من بيريز الان؟
السخرية لم تطل خوسيلو فقط، ففي الصيف الماضي اتهم البعض فلورنتينو بيريز بالجنون لعدم التوقيع مع مهاجم جديد بعد رحيل كريم بنزيما.
قبل سنوات رحل كريستيانو رونالدو ولم يضم الملكي لاعبًا كبيرًا بدلًا منه لكن الأمور مرت على ما يرام.
ولاحقًا عندما قرر بيريز أن يكرر الأمر نفسه مع رحيل كريم بنزيما لم يمر أي شيء، وقررت الجماهير أن تسلخ رئيس الملكي على ذلك القرار ومعه المدير الفني كارلو أنشيلوتي الذي إنصاع لهذه الفكرة وقرر الاكتفاء بلاعب درجة ثانية.
لكن الآن وبعد أن سجل خوسيلو هدفي التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فمن يملك الجرأة من أجل السخرية من رئيس ريال مدريد المخضرم فلورنتينو بيريز.
إنصاف خوسيلو
خوسيلو نفسه لم يسلم من السخرية كما أوضحنا، البعض حتى تطاول وأخذ تلك السخرية إلى منزله وعائلته بشكل يرفضه الجميع.
المهاجم الذي خرج من الكاستيا في بداية مشواره ظل حافظًا لجميل ريال مدريد عليه، وانتظر اليوم المناسب لرده وما أروع ذلك الرد الذي جاء بين جماهير سانتياجو برنابيو في وقت كان الملكي في أمس الحاجة لإنقاذ.
تحركات خوسيلو وقدرته على مباغته هجوم بايرن ميونخ كانا حاسمين في تسجيل هدفين قادا ريال مدريد إلى النهائي بشكل مباشر، في إنصاف لطالما اعتادت كرة القدم أن تقدمه للمخلصين والمجتهدين.
أين هاري كين!؟
في الوقت الذي توقع فيه الجميع أن يحاول ريال مدريد ضم هاري كين، في ظل رغبته الرحيل عن توتنهام ورغبة النادي اللندني في الاستفادة ماديًا منه قرر الملكي تجاهل الإنجليزي تمامًا.
منذ ذلك اليوم ولا تمر فرصة حتى ينتقد الجميع قرار ريال مدريد بتجاهل هاري كين من أجل لاعب أقل بشكل واضح فنيًا منه.
لكن في الأخير ولأن كرة القدم أيضًا منصفة فقد أنصفت خوسيلو أمام اللاعب الإنجليزي نفسه الذي لم يسجل في مباراة الإياب ولم يكن قريبًا حتى من التأثير الذي كان لنجم الملكي.
الخلاصة
خوسيلو تعرض للكثير من النقد، ومعه المدرب كارلو أنشيلوتي والرئيس فلورنتينو بيريز، فقط لأن الإدارة في ريال مدريد قررت أن تتخذ قرارًا فيه بعض المخاطرة لأجل الحصول على صفقة أكبر في صيف 2024.
كل ذلك الهجوم تم نسفه في ظرف عشر دقائق فقط، ناهيك عن مباريات عديدة كان المهاجم المعار حاسمًا فيها في الدوري الإسباني، حتى أنه كان ثاني أفضل المساهمين في أهداف الملكي لوقت طويل في الموسم قبل استفادة فينيسيوس جونيور.