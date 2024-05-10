خوسيلو يثأر لفلورنتينو بيريز

من يسخر من بيريز الان؟

السخرية لم تطل خوسيلو فقط، ففي الصيف الماضي اتهم البعض فلورنتينو بيريز بالجنون لعدم التوقيع مع مهاجم جديد بعد رحيل كريم بنزيما.

قبل سنوات رحل كريستيانو رونالدو ولم يضم الملكي لاعبًا كبيرًا بدلًا منه لكن الأمور مرت على ما يرام.

ولاحقًا عندما قرر بيريز أن يكرر الأمر نفسه مع رحيل كريم بنزيما لم يمر أي شيء، وقررت الجماهير أن تسلخ رئيس الملكي على ذلك القرار ومعه المدير الفني كارلو أنشيلوتي الذي إنصاع لهذه الفكرة وقرر الاكتفاء بلاعب درجة ثانية.

لكن الآن وبعد أن سجل خوسيلو هدفي التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فمن يملك الجرأة من أجل السخرية من رئيس ريال مدريد المخضرم فلورنتينو بيريز.