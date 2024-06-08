الكشف عن تفاصيل عقد نجم الترجي التونسي مع الأهلي القطري

كشفت مصادر مقربة من مدافع الترجي التونسي ياسين مرياح، أنه أمضى عقدا مع النادي الأهلي القطري للانضمام إليه بداية من موسم 2024 ـ 2025.

وينتهي عقد المدافع الدولي لمنتخب تونس مع الترجي في 30 يونيو الجاري، لكن اللاعب الذي خاض موسمين مع الفريق الأحمر والأصفر رفض العرض الذي قدمته إدارة ناديه للاستمرار مع الفريق لموسم ثالث على التوالي.

وقالت المصادر ذاتها إن مرياح (28 عاما) وقع على عقد بموسمين مع النادي الأهلي مقابل صفقة قيمتها 1.5 مليون دولار في الموسم الواحد، أي ما يزيد عن 3 ملايين دولار دون اعتبار الامتيازات والمنح الأخرى.

وكان رئيس الترجي التونسي حمدي المدب، تفاوض مع مرياح لتجديد عقده حتى موفي يونيو 2025، إلا أن اللاعب السابق لنادي العين الإماراتي تمسك بالخروج بالنظر إلى المقابل المالي للصفقة وفق ما أكدته أطراف قريبة منه.