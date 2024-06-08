الكشف عن تفاصيل عقد نجم الترجي التونسي مع الأهلي القطري
كشفت مصادر مقربة من مدافع الترجي التونسي ياسين مرياح، أنه أمضى عقدا مع النادي الأهلي القطري للانضمام إليه بداية من موسم 2024 ـ 2025.
وينتهي عقد المدافع الدولي لمنتخب تونس مع الترجي في 30 يونيو الجاري، لكن اللاعب الذي خاض موسمين مع الفريق الأحمر والأصفر رفض العرض الذي قدمته إدارة ناديه للاستمرار مع الفريق لموسم ثالث على التوالي.
وقالت المصادر ذاتها إن مرياح (28 عاما) وقع على عقد بموسمين مع النادي الأهلي مقابل صفقة قيمتها 1.5 مليون دولار في الموسم الواحد، أي ما يزيد عن 3 ملايين دولار دون اعتبار الامتيازات والمنح الأخرى.
وكان رئيس الترجي التونسي حمدي المدب، تفاوض مع مرياح لتجديد عقده حتى موفي يونيو 2025، إلا أن اللاعب السابق لنادي العين الإماراتي تمسك بالخروج بالنظر إلى المقابل المالي للصفقة وفق ما أكدته أطراف قريبة منه.
وبدأ ياسين مرياح مسيرته الكروية مع جمعية أريانة الناشطة في دوري الدرجة الثانية، قبل الانتقال إلى نجم المتلوي في 2013 عن طريق مدربه آنذاك شكري الخطوي.
وفي 2015 تعاقد مع النادي الصفاقسي وخاض معه 3 مواسم ناجحة توجها بالمشاركة في مونديال روسيا 2018 مع منتخب نسور قرطاج والاحتراف في نادي أولمبياكوس اليوناني، كما لعب إثر ذلك في الدوري التركي مع فريقي قاسم باشا ثم ريزا سبور.
وانتقل مرياح في 2021 إلى العين الإماراتي وحمل قميصه لموسم واحد قبل أن ينتقل إلى الترجي في صائفة 2022 ومنه إلى الأهلي القطري بداية من 1 يوليو المقبل.