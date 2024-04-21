مانشستر يونايتد يضرب موعدا مع مانشستر سيتي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)
ضرب مانشستر يونايتد موعدًا مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه الدرامي بضربات الترجيح (4/2) على كوفنتري سيتي اليوم الأحد، بعد التعادل 3/3.
وعلى ملعب ويمبلي أنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدمًا 2/0، وسجل سكوت مكتوميناي الهدف الأول في الدقيقة 23 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من ديوغو دالوت.
وأضاف هاري ماغواير الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 45+1 بضربة رأس بعد ضربة ركنية لعبها برونو فيرنانديز.
وعزز برونو فيرنانديز تقدم مانشستر يونايتد بالهدف الثالث في الدقيقة 58، بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.
وفاجأ كوفنتري سيتي منافسه مانشستر يونايتد بتسجيل هدفين سجلهما إليس سيمز، وكالوم أوهير، في الدقيقتين 71 و79 على الترتيب.
وفرض كوفنتري سيتي التعادل على مانشستر يونايتد بعدما سجل له حاجي رايت هدفا من ضربة جزاء في الدقيقة 90+5.
واستمر التعادل 3/3 في الشوطين الأصليين ليتجه الفريقان إلى الشوطين الإضافيين.
وفي ضربات الترجيح فاز مانشستر يونايتد (4/2) ليتأهل إلى النهائي.
وضرب مانشستر يونايتد موعدًا مع جاره مانشستر سيتي في النهائي بعد أن تغلب الأخير 1/0 على تشيلسي، أمس السبت.
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 25 مايو المقبل على ملعب ويمبلي.
ويسعى مانشستر يونايتد إلى الثأر من مانشستر سيتي الذي فاز في مواجهة الفريقين في نهائي نسخة العام الماضي 2/1 ليشق طريقه نحو الثلاثية.
وفاز مانشستر سيتي في آخر 3 مواجهات على مانشستر يونايتد بواقع مرة في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومرتين في الدوري الإنجليزي.
يشار إلى أن آرسنال هو البطل التاريخي لكأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه باللقب 14 مرة، مقابل 12 لقبًا لمانشستر يونايتد و 8 ألقاب لكل من ليفربول، وتشيلسي، وتوتنهام.
في حين نال مانشستر سيتي لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات.