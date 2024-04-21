مانشستر يونايتد يضرب موعدا مع مانشستر سيتي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

ضرب مانشستر يونايتد موعدًا مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه الدرامي بضربات الترجيح (4/2) على كوفنتري سيتي اليوم الأحد، بعد التعادل 3/3.

وعلى ملعب ويمبلي أنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدمًا 2/0، وسجل سكوت مكتوميناي الهدف الأول في الدقيقة 23 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من ديوغو دالوت.

وأضاف هاري ماغواير الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 45+1 بضربة رأس بعد ضربة ركنية لعبها برونو فيرنانديز.

وعزز برونو فيرنانديز تقدم مانشستر يونايتد بالهدف الثالث في الدقيقة 58، بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.