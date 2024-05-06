ترتيب الدوري الإيطالي.. تعادل روما مع يوفنتوس (فيديو)

تعادل درامي

وفرض جنوة التعادل 3/3 على مضيفه ميلان بعد هدفين من تسجيل ماتيو غابيا وأوليفييه جيرو في الشوط الثاني إلا أن مالك ثياو سجل بالخطأ في مرمى فريقه في وقت متأخر ليخرج الضيوف بنقطة واحدة.

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 71 نقطة متقدما بفارق خمس نقاط عن يوفنتوس، بينما ارتفع رصيد جنوة إلى 43 نقطة في المركز الـ12.

وبدأت المباراة بأسوأ طريقة ممكنة للفريق المضيف عندما افتتح ماتيو ريتيغي لاعب جنوة التسجيل من ضربة جزاء بعد خمس دقائق بعد عرقلة فيكايو توموري لأليساندرو فولياكو.