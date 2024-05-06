ترتيب الدوري الإيطالي.. تعادل روما مع يوفنتوس (فيديو)
حسم التعادل 1/1 نتيجة مباراة روما وضيفه يوفنتوس، الأحد، لحساب الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.
وعلى ملعب الأولمبيكو تقدم روما بهدف سجله المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 15، وتعادل البرازيلي بريمر من ضربة رأس ليوفنتوس في الدقيقة 31.
ورفع التعادل رصيد يوفنتوس إلى 66 نقطة في المركز الثالث، في حين يملك روما 60 نقطة في المركز الخامس.
تعادل درامي
وفرض جنوة التعادل 3/3 على مضيفه ميلان بعد هدفين من تسجيل ماتيو غابيا وأوليفييه جيرو في الشوط الثاني إلا أن مالك ثياو سجل بالخطأ في مرمى فريقه في وقت متأخر ليخرج الضيوف بنقطة واحدة.
ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 71 نقطة متقدما بفارق خمس نقاط عن يوفنتوس، بينما ارتفع رصيد جنوة إلى 43 نقطة في المركز الـ12.
وبدأت المباراة بأسوأ طريقة ممكنة للفريق المضيف عندما افتتح ماتيو ريتيغي لاعب جنوة التسجيل من ضربة جزاء بعد خمس دقائق بعد عرقلة فيكايو توموري لأليساندرو فولياكو.
وتحرر أليساندرو فلورينزي من الرقابة قبل نهاية الشوط مباشرة ليسجل هدف التعادل لميلان
إلا أن جنوة صدم جمهور ميلان مرة أخرى بعد ثلاث دقائق من نهاية الاستراحة حين قابل كاليب إكوبان تمريرة عرضية بضربة رأس تجاوزت ماركو سبورتيلو حارس ميلان نحو الشباك.
وقلب ميلان المباراة رأسا على عقب في غضون ثلاثة دقائق، بعدما سجل غابيا بضربة رأس في الدقيقة 72 قبل أن يضع جيرو أصحاب الأرض في المقدمة بتسجيل الهدف الثالث بتسديدة مباشرة من زاوية ضيقة.
إلا أن جنوة واصل الضغط من أجل تسجيل التعادل وحول المدافع ثياو تمريرة عرضية داخل منطقة جزاء ميلان عن غير قصد إلى مرماه.
وضمن إنتر ميلان التتويج بلقب الدوري الإيطالي علما أنه يملك 89 نقطة من 35 مباراة.