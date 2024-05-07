4 لاعبين غير قابلين للبيع في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن 4 لاعبين يرفض مسؤولو نادي برشلونة بيعهم في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويستهدف برشلونة للتخطيط للموسم الجديد، بعدما خسر كل البطولات وخرج من الموسم الجاري دون تحقيق أي لقب، ويشمل التخطيط اللاعبين المغادرين في الصيف أيضًا.

ويعيش النادي الكتالوني في أزمة اقتصادية كبيرة تمنعه من ضم لاعبين جدد، إلا في حالة بيع أبرز لاعبيه هذا الموسم، حيث رفض النادي مؤخرًا عرضًا ضخمًا من باريس سان جيرمان لضم لامين يامال، كما إن الإدارة تسعى للحفاظ على لاعبيها الشباب من إغراءات الأندية الأوروبية.

وسيضطر تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، وديكو، المدير الرياضي، لاتخاذ قرارات صعبة جدًّا بخصوص الفريق، ومنها رحيل لاعبين مهمين؛ لأن هذا الأمر ضروري لإعادة تنظيم قائمة الموسم الجديد.

ووفقًا لِما ذكرته إذاعة "RAC1"، اليوم الثلاثاء، فإن هناك 4 لاعبين ترفض الإدارة بشكل قاطع البت في أي عروض بالنسبة لهم، وهم: الحارس أندريه تير شتيغن، وباو كوبارسي، وغافي ولامين يامال.