باير ليفركوزن يصدم ليفربول وبايرن ميونخ بهذا القرار

تضاءلت فرضية مغادرة المدرب الإسباني تشافي ألونسو للجهاز الفني لباير ليفركوزن الألماني أكثر من أي وقت مضى بعدما أكدت تقارير إخبارية أن إدارة متصدر ترتيب الدوري الألماني توصلت إلى اتفاق مع ألونسو للاستمرار في منصبه على الأقل لموسم إضافي.

وتوقعت مصادر إعلامية ألمانية أن تبوء محاولات كل من ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني الراغبين في التعاقد مع ألونسو بالفشل وذلك في ضوء ارتفاع احتمالات بقائه مدربا لباير ليفركوزن.

وأعلن بايرن ميونخ الألماني أن مدربه الحالي توماس توخيل سيغادر الفريق البافاري نهاية الموسم الجاري، وبدوره كشف مواطنه يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي عن وضع حد لتجربته الملهمة على رأس النادي بنهاية الموسم الجاري أيضا، وهو ما جعل تشافي ألونسو محل منافسة بين الفريقين.

ومنذ قيادته ليفركوزن لتحقيق نتائج لافتة جدا في الدوري الألماني، أصبح المدرب الإسباني، بطل العالم مع منتخب "لاروخا" في 2010 محل اهتمام عديد الأندية الكبيرة على غرار ليفربول وبايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة وغيرها.

لكن المعطيات التي أوردتها الصحف الإنجليزية والألمانية والإسبانية أكدت أن ألونسو سيبقى في منصبه مدربا لليفركوزن حتى موسم 2024 ـ 2025 على أقل تقدير.

وقاد ألونسو "ثورة كروية" لافتة في ليفركوزن ليضع حدا لسيطرة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند على البوندسليغا وذلك بتصدر الترتيب برصيد 70 نقطة على بعد 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ وذلك قبل 8 جولات عن نهاية السباق.

وتسلم ألونسو مقاليد تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022، بعد أن بدأ مسيرته التدريبية مع الفريق الثاني لريال سوسيداد، النادي الذي بدأ فيه مسيرته كلاعب.