ريال مدريد يكشف تشخيص إصابة بيلينغهام ويؤكد غيابه عن مباراة فالنسيا
أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي غياب الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم الفريق، عن مواجهة فالنسيا، التي من المقرر أن تجمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإسباني، بعد تشخيص إصابته في الكتف.
وقال النادي في بيانه: "بعد الاختبارات التي أجريت اليوم على لاعبنا جود بيلينغهام، تم تشخيص حالته بعدم الاستقرار في كتفه الأيسر، نتيجة تعرضه للخلع مؤخراً، وبالتالي سيغيب اللاعب عن مباراة اليوم ضد فالنسيا".
ويستعد ريال مدريد لمواجهة فالنسيا، مساء السبت ضمن الجولة 13 من الدوري الإسباني.
وكان بيلينغهام خرج مصاباً من مباراة ريال مدريد مع رايو فاليكانو، يوم الأحد الماضي، والتي حسمها التعادل السلبي، في الجولة 12 من الدوري الإسباني.
وسقط بيلينغهام بعد التحام مع إيسي بالازون جناح رايو فاليكانو، مما تسبب في تعرضه لإصابة.
وتواجد النجم الإنجليزي على مقاعد البدلاء في مباراة الفريق الماضية أمام براغا في دوري أبطال أوروبا.
وخاض جود بيلينغهام حتى الآن 14 مباراة مع ريال مدريد في كل البطولات، سجل فيها 13 هدفاً وصنع 3، وكان صاحب أهداف حاسمة أهمها ثنائية الفوز القاتل 2-1 على برشلونة في الكلاسيكو.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة خلف جيرونا المتصدر برصيد 31 نقطة.
فيما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن برصيد 18 نقطة بعد مرور 12 جولة.