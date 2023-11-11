ريال مدريد يكشف تشخيص إصابة بيلينغهام ويؤكد غيابه عن مباراة فالنسيا

أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي غياب الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم الفريق، عن مواجهة فالنسيا، التي من المقرر أن تجمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإسباني، بعد تشخيص إصابته في الكتف.

وقال النادي في بيانه: "بعد الاختبارات التي أجريت اليوم على لاعبنا جود بيلينغهام، تم تشخيص حالته بعدم الاستقرار في كتفه الأيسر، نتيجة تعرضه للخلع مؤخراً، وبالتالي سيغيب اللاعب عن مباراة اليوم ضد فالنسيا".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فالنسيا، مساء السبت ضمن الجولة 13 من الدوري الإسباني.