صحيفة: أشرف حكيمي متهم بالاغتصاب

وحسب الصحيفة تقدمت إحدى الفتيات للشرطة نهاية الأسبوع الماضي وصرحت أن أشرف حكيمي قام بمحاولة اغتصابها مؤكدة أنها لا ترغب في توجيه تهمة ضده بالاغتصاب.

وأبلغت الشرطة النيابة العامة التي تدخلت بشكل تلقائي بسبب خطورة الوقائع واسم الشخص المتهم بالاغتصاب.

يذكر أن أشرف حكيمي متزوج من الفنانة هبة أبوك وله منها طفلان وكانت غائبة عن المنزل بسبب سفرها بطلة في دبي في الإمارات.

وغاب الدولي المغربي عن مباراة القمة بين فريقه باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا بسبب إصابة عضلية.