زيزو يقود انتفاضة الزمالك أمام فيوتشر في الكونفدرالية
حول الزمالك تأخره إلى فوز مثير على فيوتشر، بعد أم سجل البديل أحمد سيد (زيزو) هدفا وأرسل تمريرة حاسمة ليقود الزمالك المصري للفوز 2-1 على منافسه المحلي ومضيفه مودرن فيوتشر في ذهاب دور الثمانية لكأس الكونفدرالية لكرة القدم اليوم الأحد.
تقدم صاحب الأرض بهدف علي ياسر في الدقيقة 35 بتسديدة منخفضة في الزاوية الضيقة للحارس محمد عواد.
وشارك زيزو، بعد تعافيه من إصابة، بدلا من يوسف إبراهيم (أوباما) وصنع الهدف الأول لزميله التونسي حمزة المثلوثي من تمريرة عرضية إثر ركلة ركنية في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
وبدا أن المباراة في طريقها للتعادل قبل أن يسجل زيزو من ركلة جزاء قبل دقيقتين من النهاية.
وتقام مباراة العودة يوم الأحد المقبل.
دريمز الغاني يفوز على الملعب المالي
وضع دريمز الغاني قدما في الدور قبل النهائي من بطولة الكونفدرالية، وذلك عقب فوزه على مضيفه الملعب المالي 2 /1، اليوم الأحد، في ذهاب دور الثمانية من المسابقة.
وتقدم يورو مامادو ديابي للملعب المالي في الدقيقة 53، قبل أن يدرك جون أنطوي التعادل لدريمز في الدقيقة 66.
وفي الدقيقة 73 سجل أنطوي الهدف الثاني له والثاني لدريمز من ضربة جزاء.
وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السابع من أبريل المقبل على أرض الفريق الغاني، ويتأهل الفائز منهما لمواجهة الفائز من المواجهة المصرية الخالصة التي تجمع الزمالك مع مودرن فيوتشر.