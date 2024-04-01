زيزو يقود انتفاضة الزمالك أمام فيوتشر في الكونفدرالية

تقدم صاحب الأرض بهدف علي ياسر في الدقيقة 35 بتسديدة منخفضة في الزاوية الضيقة للحارس محمد عواد.

وشارك زيزو، بعد تعافيه من إصابة، بدلا من يوسف إبراهيم (أوباما) وصنع الهدف الأول لزميله التونسي حمزة المثلوثي من تمريرة عرضية إثر ركلة ركنية في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وبدا أن المباراة في طريقها للتعادل قبل أن يسجل زيزو من ركلة جزاء قبل دقيقتين من النهاية.

وتقام مباراة العودة يوم الأحد المقبل.