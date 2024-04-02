ميسي يعود لتدريبات إنتر ميامي قبل مواجهة مونتيري (فيديو)
كشفت تقارير إعلامية عن عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي لتدريبات فريقه إنتر ميامي قبل مواجهة مونتيري المكسيكي، في كأس أبطال الكونكاكاف.
ونشرت قناة "ESPN" فيديو يظهر تواجد ميسي في تدريبات إنتر ميامي الجماعية، وشارك مع زملائه في التدريبات الجماعية بالكرة.
وكان فريق إنتر ميامي دون ميسي منذ أن تم استبداله في وقت مبكر من الشوط الثاني خلال الفوز على ناشفيل قبل 3 أسابيع، ووصف المدرب تاتا مارتينو المشكلة بأنها ضغط زائد في أوتار الركبة، رافضا استعجال عودته.
ووفقا للتقارير الصحفية فإن ميسي جاهز للمشاركة أمام مونتيري في الدور ربع النهائي من كأس أبطال الكونكاكاف.
وقال تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي، في تصريحات صحفية: "لقد تدرب ميسي بشكل طبيعي اليوم دون أي مشاكل، صباح الغد سنقرر ما إذا كان سيشارك أساسيا أم لا، لا تزال هناك 24 ساعة متبقية".
ودون ميسي، فاز إنتر ميامي في مباراة واحدة فقط، وتعرضوا للهزيمة أمام نيويورك ريد بولز في غياب الأرجنتيني، مما يجعل عودته إلى التشكيلة الأساسية ضد مونتيري بمثابة دفعة كبيرة للفريق الأمريكي.
ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب إنتر ميامي في الذهاب، ولكن مشاركة ميسي أساسيًا في مواجهة صباح الخميس ليست مؤكدة، وقد يبدأ من على مقاعد البدلاء، على أن يكون متواجدًا في الإياب يوم الأربعاء 10 أبريل.