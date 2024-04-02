ميسي يعود لتدريبات إنتر ميامي قبل مواجهة مونتيري (فيديو)

وقال تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي، في تصريحات صحفية: "لقد تدرب ميسي بشكل طبيعي اليوم دون أي مشاكل، صباح الغد سنقرر ما إذا كان سيشارك أساسيا أم لا، لا تزال هناك 24 ساعة متبقية".

ودون ميسي، فاز إنتر ميامي في مباراة واحدة فقط، وتعرضوا للهزيمة أمام نيويورك ريد بولز في غياب الأرجنتيني، مما يجعل عودته إلى التشكيلة الأساسية ضد مونتيري بمثابة دفعة كبيرة للفريق الأمريكي.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب إنتر ميامي في الذهاب، ولكن مشاركة ميسي أساسيًا في مواجهة صباح الخميس ليست مؤكدة، وقد يبدأ من على مقاعد البدلاء، على أن يكون متواجدًا في الإياب يوم الأربعاء 10 أبريل.