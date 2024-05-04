طائرا وساقطا.. رونالدو يمزق شباك الوحدة (فيديو)

تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، بقوة في مواجهة الوحدة، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل رونالدو ثنائية رائعة، وجاء الأول في الدقيقة الخامسة من الوضع ساقطا، حيث خطف الكرة وسدد بقوة في اللقطة التي كان فيها توازنه يختل ويسقط على الأرض؛ بسبب سوء أرضية الملعب لتجد الكرة طريقها للشباك.

وفي الدقيقة 12 سجل الهدف الثاني من الوضع طائرا بعد ارتقاء رائع وتسجيل بالرأس.

وفي الدقيقة 18 سجل أوتافيو الهدف الثالث للنصر.