إيدي هول أقوى رجل في العالم يحطم "الأخوين نفاتي" في نزال غريب (فيديو)
انتهى الظهور الأول لـ"إيدي هول"، والمعروف بأنه أقوى رجل في العالم، في فنون القتال المختلطة (MMA) بالفوضى، إذ حقق فوزًا مثيرًا بالضربة القاضية في نزال غريب، مساء الجمعة.
إيدي هول هو أقوى رجل في العالم سابقًا، ولكنه انتقل إلى رياضات القتال بعد اعتزاله.
وتنافس الفائز السابق بلقب أقوى رجل في العالم في نزال فريد من نوعه بنظام 2 ضد 1 في أول ظهور له في رياضة MMA، وذلك في حدث دوري القتال الغريب العالمي في قاعة "كينغ جورج" في بلاكبيرن.
وواجه إيدي هول نجمي منصة "تيك توك" الشهيرين، جميل وجمال النفاتي، والمعروفين أيضًا باسم "الأخوين نفاتي"، وكان يفوقهما وزنًا بشكل كبير.
وفي النهاية، حسمت هذه الميزة النزال، إذ فاز إيدي هول بالقتال بضربة قاضية وحشية مواجهة مع خصميه في الجولة الثالثة.
وانتهت الجولة الثالثة بالفوضى، إذ قام هول برمي أحد الأخوين بقوة على الأرض بينما قام برمي الآخر بحركة "السوبلكس".
وكانت الجولتان الأوليان حذرتين إلى حدٍّ ما، إذ كان الأخوان يدوران حول الرجل القوي دون الدخول في أي قتال.
وصاح إيدي هول في وجههما قائلًا: "افعلوا أي شيء"، ولكن الجولة الثانية سارت على المنوال نفسه، بينما عبّر الجمهور عن استيائه بالصياح والاستهجان.
ومع ذلك، انقلب الوضع رأسًا على عقب في الجولة الثالثة، إذ هاجم إيدي هول خصميه بشراسة وفتك بنجمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعلن الحكم نهاية النزال بعد أن وجه إيدي هول ضربات قاضية لكلا الأخوين.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتنافس فيها إيدي هول، البالغ من العمر 36 عامًا، في رياضات القتال، إذ سبق له أن خاض نزالًا في الملاكمة وخسر أمام هافتور بيورنسون في عام 2022.
وعلاوة على فوزه بلقب أقوى رجل في العالم عدة مرات، حقق إيدي هول أيضًا شهرة واسعة بفضل قناته على يوتيوب، والتي تتضمن مقاطع فيديو لتحديات الطعام واللياقة البدنية ورفع الأثقال.