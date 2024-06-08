إيدي هول أقوى رجل في العالم يحطم "الأخوين نفاتي" في نزال غريب (فيديو)

انتهى الظهور الأول لـ"إيدي هول"، والمعروف بأنه أقوى رجل في العالم، في فنون القتال المختلطة (MMA) بالفوضى، إذ حقق فوزًا مثيرًا بالضربة القاضية في نزال غريب، مساء الجمعة.

إيدي هول هو أقوى رجل في العالم سابقًا، ولكنه انتقل إلى رياضات القتال بعد اعتزاله.

وتنافس الفائز السابق بلقب أقوى رجل في العالم في نزال فريد من نوعه بنظام 2 ضد 1 في أول ظهور له في رياضة MMA، وذلك في حدث دوري القتال الغريب العالمي في قاعة "كينغ جورج" في بلاكبيرن.

وواجه إيدي هول نجمي منصة "تيك توك" الشهيرين، جميل وجمال النفاتي، والمعروفين أيضًا باسم "الأخوين نفاتي"، وكان يفوقهما وزنًا بشكل كبير.