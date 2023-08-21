أس: باريس سان جيرمان ينتظر عرض ريال مدريد للتعاقد مع مبابي

كشفت صحيفة "أس" أن باريس سان جيرمان ينتظر عرض ريال مدريد للتعاقد مع نجمه كيليان مبابي.

لكن الصحيفة الإسبانية قالت إن النادي الذي يريد التعاقد مع مبابي عليه دفع 250 مليون يورو، رغم أن باريس سان جيرمان يتوقع خسارة اللاعب مجانًا العام المقبل.

وبحسب الصحيفة فإن الوضع لا يزال غير مؤكد فيما يتعلق بمستقبل مبابي، لكن ما هو واضح هو أن باريس سان جيرمان في وضع مشابه جدًا لما حدث العام الماضي.

وأضافت أن باريس سان جيرمان لديه موسم كامل لمحاولة إقناع مبابي بالاستمرار.