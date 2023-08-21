أس: باريس سان جيرمان ينتظر عرض ريال مدريد للتعاقد مع مبابي
كشفت صحيفة "أس" أن باريس سان جيرمان ينتظر عرض ريال مدريد للتعاقد مع نجمه كيليان مبابي.
لكن الصحيفة الإسبانية قالت إن النادي الذي يريد التعاقد مع مبابي عليه دفع 250 مليون يورو، رغم أن باريس سان جيرمان يتوقع خسارة اللاعب مجانًا العام المقبل.
وبحسب الصحيفة فإن الوضع لا يزال غير مؤكد فيما يتعلق بمستقبل مبابي، لكن ما هو واضح هو أن باريس سان جيرمان في وضع مشابه جدًا لما حدث العام الماضي.
وأضافت أن باريس سان جيرمان لديه موسم كامل لمحاولة إقناع مبابي بالاستمرار.
وأكدت "أس" أن باريس سان جيرمان لم يتلق أي عروض للتعاقد مع مبابي، مع تبقي 10 أيام على نهاية السوق الصيفي.
لكن الصحيفة أوضحت أن ملاك باريس سان جيرمان ما زالوا ينتظرون عرضًا من ريال مدريد، وأنهم عبروا عن دهشتهم من عدم تقدم ريال مدريد بأي عرض حتى الآن.
وقالت "أس": "إذا قدم ريال مدريد أو أي ناد عرضا بقيمة 250 مليون يورو فإن المسلسل سينتهي".
عرض ريال مدريد
وأمس الأحد قالت صحيفة "بيلد"، إن ريال مدريد يعد عرضا للتعاقد مع مبابي، وبحسب الصحيفة الألمانية، يريد ريال مدريد تقديم العرض في نهاية فترة الانتقالات الصيفية؛ بهدف الضغط على باريس سان جيرمان.
وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد قد يقدم عرضه يوم 29 أو 30 أغسطس، علما أن سوق الانتقالات ينتهي يوم 31 أغسطس.
وذكرت "بيلد" أن عرض ريال مدريد قد يصل لـ120 مليون يورو.
جدل مبابي
وأشعل مبابي الجدل حول مستقبله في يونيو المقبل، بعدما أبلغ باريس سان جيرمان أنه لا ينوي تفعيل بند التجديد حتى يونيو 2025، وقال إنه يريد البقاء هذا الموسم مع الفريق.
وفجر هذا الأمر غضب باريس سان جيرمان الذي بات مهددا بخسارة مبابي مجانا بنهاية الموسم الحالي، لكن ناصر الخليفي رئيس النادي قال: "من المستحيل السماح برحيل أفضل لاعب في العالم مجانا".
وكان مبابي قريبا من الانضمام لريال مدريد في 2022، حيث كان ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو 2022.