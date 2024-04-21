باير ليفركوزن يصعق كبار أوروبا بمبلغ خيالي مقابل التفريط في نجمه

بدأ باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني 2023 ـ 2024، في حملة تحصين نجومه من إغراءات الأندية الكبيرة في أوروبا وذلك وفق ما أكدته الصحف الألمانية.

وتوج باير ليفركوزن الأحد للمرة الأولى في تاريخه بلقب الدوري الألماني الممتاز قبل خمس جولات من نهاية السباق، واضعا بذلك سيطرة بايرن ميونخ على المسابقة خلال الأحد عشر عاما الماضية.

وقبل أن يخوض الفريق الذي يدين لمدربه الإسباني تشابي ألونسو نصف نهائي الدوري الأوروبي، على طريق إضافة إنجاز جديد للموسم الحالي، قالت تقارير إخبارية إن نجمه فلوريان فيرتز أضحى محل اهتمام كثير من الأندية الكبيرة في أوروبا وفي مقدمتها بايرن ميونخ.

لكن إدارة باير ليفركوزن حددت مبلغا خياليا ـ وفق وصف الصحف الألمانية ـ مقابل بيع لاعب خط الوسط، يصل إلى 150 مليون يورو.

ولم يغلق فرناندو كارو، المدير الرياضي لباير ليفركوزن، الباب أمام رحيل فيرتز الصيف المقبل لكنه صرح أن على كل ناد يرغب في شراء نجم البوندسليغا أن يفتح دفتر صكوكه بالكامل.

وقال المدير الرياضي الإسباني لراديو ماركا: "لا يوجد أي لاعب غير قابل للبيع، مستعدون للتفريط في فيرتز لكن ليس بأقل من 150 مليون يورو."

ولعب فيرتز هذا الموسم كامل مباريات الدوري مع ليفركوزن حتى الآن وعددها 29 وسجل 11 هدفا كما قدم 10 تمريرات حاسمة، ليرتبط إسمه بعدة أندية كبرى أبرزها بايرن و برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول.