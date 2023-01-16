بيراميدز يتجاوز الزمالك بضربات الترجيح ويتأهل لنهائي كأس مصر (فيديو)

تأهل بيراميدز إلى نهائي كأس مصر للموسم 2021/2022 بعدما تغلب بضربات الترجيح (4/3) على الزمالك في نصف النهائي، اليوم الإثنين، بعد التعادل 1/1 في الشوطين الأصليين والإضافيين.

وعلى استاد القاهرة الدولي تقدم حسام عبدالمجيد للزمالك في الدقيقة السادسة، بضربة رأسية قوية بعد ضربة ركنية لعبها أحمد سيد زيزو.