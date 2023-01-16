بيراميدز يتجاوز الزمالك بضربات الترجيح ويتأهل لنهائي كأس مصر (فيديو)
تأهل بيراميدز إلى نهائي كأس مصر للموسم 2021/2022 بعدما تغلب بضربات الترجيح (4/3) على الزمالك في نصف النهائي، اليوم الإثنين، بعد التعادل 1/1 في الشوطين الأصليين والإضافيين.
وعلى استاد القاهرة الدولي تقدم حسام عبدالمجيد للزمالك في الدقيقة السادسة، بضربة رأسية قوية بعد ضربة ركنية لعبها أحمد سيد زيزو.
ولعب بيراميدز بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 11 بعد طرد لاعبه علي جبر، بعد تدخل على سيف الدين الجزيري.
ورغم النقص العددي تعادل بيراميدز بهدف من توقيع وليد الكرتي في الدقيقة 55 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء مستغلا كرة عرضية من رمضان صبحي.
واستمر التعادل بين الفريقين ليتجها إلى الشوطين الإضافيين، وفشلا أيضًا في التسجيل ليتم حسم المباراة بضربات الترجيح.
وتصدى أحمد الشناوي حارس بيراميدز لضربتي ترجيح من أحمد سيد زيزو ومحمود عبدالرازق "شيكابالا".
وفي آخر 10 مباريات بين الزمالك وبيراميدز في مختلف المسابقات فاز الزمالك في 6 منها، وفاز بيراميدز مرة واحدة، وتعادلا 3 مرات حسم بيراميدز واحدة منها بضربات الترجيح.
ومن المقرر أن يلعب بيراميدز في النهائي مع المتأهل من مباراة الأهلي وسموحة التي تقام غدًا الثلاثاء.
وتقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس مصر يوم الجمعة 3 فبراير المقبل.
ونال الزمالك لقب كأس مصر الموسم الماضي، علمًا أن الأهلي أكثر من حقق اللقب برصيد 37 لقبًا مقابل 28 لقبًا للزمالك.