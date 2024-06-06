فينيسيوس يظهر بـ"لوك" جديد في تدريبات البرازيل (صور)
ظهر الدولي البرازيلي فينيسيوس جورنيور، نجم ريال مدريد، بـ"لوك" مختلف بعد انضمامه لمنتخب البرازيل، يوم الأربعاء، بعد أيام قليلة من الراحة، عقب مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي، يوم السبت.
وظهر النجم البرازيلي بقصة شعر طويلة بها خصلات بيضاء، على طريقة زميله في ريال مدريد كامافينغا.
وكان فينيسيوس أكد أنه عازم على رفع لقبه الأول في مسيرته مع الـ"سيليساو" بفوزه بمسابقة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة، بعدما لعب دوراً أساسياً في فوز ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.
وتحدث فينيسيوس جونيور في مقطع فيديو بثه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، قائلاً: لم أفز بعد بلقب مع المنتخب، أتمنى أن أفعل ذلك الآن، لقد استعددنا بشكل جيد.
وقال فينيسيوس: هذا الجيل قويّ ونريد أن نحقق أشياء عظيمة مع الـ"سيليساو".
وقبل انطلاق المنافسة القارية، تلعب البرازيل مباراتين وديتين أمام المكسيك يوم السبت، وأمريكا، يوم الأربعاء.
المنتخب البرازيلي هو صاحب المركز الثالث في قائمة الأكثر تتويجًا بكوبا أمريكا، حيث فاز باللقب 9 مرات من قبل (كان آخرها في 2019)، ليأتي خلفه الأرجنتين وأوروغواي وكل منهما لديه 15 لقبًا.
أوقعت القرعة منتخب البرازيل في المجموعة الرابعة برفقة كل من كولومبيا، باراغواي وكوستاريكا، ومن المقرر أن يستهل منتخب السيليساو مشواره في البطولة بمواجهة كوستاريكا يوم 25 يونيو المقبل.