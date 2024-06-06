فينيسيوس يظهر بـ"لوك" جديد في تدريبات البرازيل (صور)

ظهر الدولي البرازيلي فينيسيوس جورنيور، نجم ريال مدريد، بـ"لوك" مختلف بعد انضمامه لمنتخب البرازيل، يوم الأربعاء، بعد أيام قليلة من الراحة، عقب مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي، يوم السبت.

وظهر النجم البرازيلي بقصة شعر طويلة بها خصلات بيضاء، على طريقة زميله في ريال مدريد كامافينغا.