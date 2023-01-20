الادعاء الإيطالي يطالب بخصم 9 نقاط من يوفنتوس في قضية انتقال اللاعبين

ويخضع يوفنتوس للتحقيق في قضايا مالية ومخالفات تخص الصفقات وعقود اللاعبين.

ومن بين الصفقات التي تم التحقيق بشأنها صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعقده مع الفريق الذي استمر 3 مواسم، بعد استقدامه من ريال مدريد.

وجاء الطلب خلال جلسة استماع عقدت، اليوم الجمعة، للنظر في تعامل يوفنتوس، أنجح أندية إيطاليا، وعدد من الأندية مع صفقات انتقال اللاعبين.

وأكد مصدر مضطلع ما ذكرته وسائل إعلام إيطالية بشأن طلب خصم النقاط من يوفنتوس، ولن تواجه أندية أخرى عقوبة بهذه القسوة.