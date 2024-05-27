هازارد يرشح فابريغاس لقيادة تشيلسي
رشح البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي السابق، سيسك فابريغاس، المدير الفني لنادي كومو الإيطالي، لقيادة "البلوز" خلفًا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي رحل عن الفريق الأسبوع الماضي.
واستطاع بوكيتينو تصحيح مسار الفريق بعد فترة من التخبط منذ استحواذ تود بويلي على النادي، لينجح في إنهاء الموسم سادسًا في الدوري الإنجليزي، رغم كثرة التغييرات وتغيير جلد الفريق.
وقال هازارد في تصريحات نقلها موقع "تشيلسي نيوز": كنت حزينًا بقرار رحيل بوكيتينو، لكي أكون صادقًا".
وأضاف: "قام بوكيتينو بعمل رائع، وأعلم أن النادي كان يطمح للتواجد بين الأربعة الكبار، لكنه كان موسمًا انتقاليًّا، وهو مدرب كبير، وأتمنى له التوفيق".
وبسؤاله عن ما إذا كان يفضل تولي روبرتو دي زيربي المهمة خلفًا له، أشار: "ربما، لكن لدي صديق أيضًا في كومو، يمكنه أن يصبح المدرب القادم"، وذلك في إشارة لزميله السابق في البلوز سيسك فابريغاس.
وتولى فابريغاس مهمة تدريب كومو الإيطالي بصفة مؤقتة العام الماضي، فضلًا عن كونه أحد ملاك النادي أيضًا.