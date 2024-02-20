دراغان تالاييتش مدربًا لمنتخب البحرين

أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيين الكرواتي دراغان تالاييتش مدربًا جديدًا للمنتخب الوطني الأول خلفًا للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

وقال المنتخب البحريني عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم "تويتر" إن مجلس إدارة الاتحاد البحريني عيَّن تالاييتش بناء على توصية لجنة المنتخبات والتي أقرها مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات الشيخ علي بن خليفة آل خليفة.

وكلف الاتحاد تالاييتش (58 عامًا) بتشكيل أعضاء الجهاز الفني المعاون له، وذلك قبل وصوله للبلاد خلال الأيام المقبلة.