حدث نادر في مباراة الأردن وإندونيسيا بكأس آسيا تحت 23 عامًا (فيديو)
شهدت مباراة الأردن ضد إندونيسيا، اليوم الأحد، في كأس آسيا تحت 23 عامًا، حدثًا نادرًا في كرة القدم.
ويخوض المنتخب الأردني مباراته الأخيرة في دور المجموعات عندما يلتقي بمنتخب إندونيسيا في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.
في حدث نادر جدًا سجل منتخب إندونيسيا هدفًا من رمية تماس بشكل مباشر في الدقيقة السابعة.
وقرر حكم المباراة إلغاء الهدف؛ كون الكرة لم تلمس أحد اللاعبين.
يذكر أن المنتخب الأردني حصد نقطة واحدة من التعادل مع أستراليا، وهو الآن في المركز الثالث بفارق الأهداف عن أستراليا.
ويحتاج منتخب الأردن للفوز على منتخب إندونيسيا الذي يبحث عن التعادل أو الفوز، مع انتظار نتيجة مباراة أستراليا وقطر.
وينافس النشامى على بطاقة التأهل الثانية مع أستراليا وإندونيسيا، بعد أن حسم المنتخب القطري تأهله لدور الثمانية بعدما حقق الفوز على إندونيسيا والأردن.