حدث نادر في مباراة الأردن وإندونيسيا بكأس آسيا تحت 23 عامًا (فيديو)

شهدت مباراة الأردن ضد إندونيسيا، اليوم الأحد، في كأس آسيا تحت 23 عامًا، حدثًا نادرًا في كرة القدم.

ويخوض المنتخب الأردني مباراته الأخيرة في دور المجموعات عندما يلتقي بمنتخب إندونيسيا في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

في حدث نادر جدًا سجل منتخب إندونيسيا هدفًا من رمية تماس بشكل مباشر في الدقيقة السابعة.

وقرر حكم المباراة إلغاء الهدف؛ كون الكرة لم تلمس أحد اللاعبين.