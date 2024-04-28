نهاية حزينة.. خفايا خلاف محمد صلاح وكلوب

لا أحد كان يتوقع ما حدث؛ إذ شهدت مواجهة، يوم السبت، في الدوري الإنجليزي بين وست هام وليفربول نهاية حزينة للعلاقة الطيبة التي دامت لسنوات بين محمد صلاح ومدربه الألماني يورغن كلوب.

صلاح اشتبك بشكل غريب مع كلوب في الوقت الذي كان يستعد فيه النجم المصري للنزول للملعب من أجل خوض آخر 10 دقائق من عمر المباراة.

لكن ما سر تلك المشاجرة؟ بعضهم يرى أنها جاءت بسبب وجود النجم المصري على مقاعد البدلاء في مناسبات عديدة بالفترة الماضية، لكن على الأرجح ذلك ليس السبب الوحيد.

دعونا فيما هو قادم نستعرض بعض الأمور الأخرى التي قد تكون من أسباب الخلاف الأخير بين الثنائي: