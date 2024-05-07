بينهم مقرب من سعود آل سويلم.. 4 مرشحين لرئاسة النصر السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن أبرز المرشحين لخلافة مسلي آل معمر الذي تقدم باستقالته من رئاسة "العالمي" نهاية الشهر الماضي.

ووفقا لما ذكرته سابقا صحيفة "الرياضية"، فإن استقالة رئيس النصر خضعت لإجراءات تسليم المهام ونقل الصلاحيات خلال الفترة الماضية، وتمت المفاهمة مع إدارة الشركة في وقت سابق.

ويرغب آل معمر في الابتعاد عن المهشد الرياضي رفقة الرمز الكبير والداعم الأول للنادي الذهبي الأمير خالد بن فهد، بعد الفترة السابقة.

وذكرت التقارير أن هناك 4 مرشحين حتى الآن لرئاسة النصر، وهم: غازي الذيابي، وسليمان الرميح، وفهد العجلان، وإبراهيم المهيدب.

وكان الإعلامي الرياضي علي العنزي، المقرب من نادي النصر، أعلن أخيرا أن رجل الأعمال سليمان الرميح سيعلن نيته الترشح لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر خلال الأيام المقبلة.

كما أوضح "العنزي" اعتزام فهد بن عبدالعزيز العجلان، عضو الشرف الذهبي في نادي النصر، الترشح على رئاسة مجلس إدارة الشركة "غير الربحية" في الانتخابات القادمة.