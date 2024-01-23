رد فعل محمد صلاح بعد هدف الرأس الأخضر في شباك مصر (فيديو)
يغيب صلاح عن مباراة مصر والرأس الأخضر
أصيب محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، بصدمة، عقب تلقي منتخب بلاده لهدف في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لمباراة مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الأفريقية.
واستقبل مرمى منتخب مصر الهدف الأول أمام الرأس الأخضر، بالدقيقة الأولى من الوقت الضائع في نهاية الشوط الأول.
وعقب تلقي شباك منتخب مصر للهدف المفاجئ، أصيب محمد صلاح بصدمة قوية، ووضع رأسه على يديه وغطى وجهه.
ويغيب صلاح عن اللقاء المقام حاليا بين منتخب مصر والرأس الأخضر في الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار، بسبب الإصابة.
وتعرض صلاح للإصابة في مباراة مصر وغانا التي جرت الخميس الماضي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا.
وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم سفر صلاح إلى إنجلترا لاستكمال علاجه هناك.