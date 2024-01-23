رد فعل محمد صلاح بعد هدف الرأس الأخضر في شباك مصر (فيديو)

واستقبل مرمى منتخب مصر الهدف الأول أمام الرأس الأخضر، بالدقيقة الأولى من الوقت الضائع في نهاية الشوط الأول.

وعقب تلقي شباك منتخب مصر للهدف المفاجئ، أصيب محمد صلاح بصدمة قوية، ووضع رأسه على يديه وغطى وجهه.