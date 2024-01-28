رياضة
بعد إعلانه الرحيل.. مشهد مؤثر بين كلوب وجماهير ليفربول (فيديو)
كلوب سيرحل عن تدريب ليفربول بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري.
تمالك الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، نفسه وحبس دموعه، بعد استقبال حافل من جماهير "الريدز" قبل انطلاق مباراة فريقه أمام نوريتش سيتي، ضمن مواجهات دور الـ32 من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.
وأعلن كلوب رحيله عن تدريب ليفربول بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري.
وهتفت جماهير ليفربول للمدرب الألماني قبيل المباراة، كما رفعت لافتات تحمل صور المدرب الألماني.
وظهرت علامات الحزن والتأثر على ملامح كلوب الذي تماسك وحبس دموعه بعد تلك الهتافات المؤثرة.
وتولى كلوب المسؤولية في آنفيلد في 2015 وقاد ليفربول للفوز بلقب الدوري موسم 2019-2020 لأول مرة منذ 30 عامًا.
ويستضيف ليفربول نظيره نوريتش سيتي في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، الأحد، قبل أن يستقبل تشيلسي يوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي.