بعد إعلانه الرحيل.. مشهد مؤثر بين كلوب وجماهير ليفربول (فيديو)

وتولى كلوب المسؤولية في آنفيلد في 2015 وقاد ليفربول للفوز بلقب الدوري موسم 2019-2020 لأول مرة منذ 30 عامًا.

ويستضيف ليفربول نظيره نوريتش سيتي في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، الأحد، قبل أن يستقبل تشيلسي يوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي.