الوصل والنصر يعبران الجزيرة وعجمان نحو نصف نهائي ⁧‫كأس رئيس الدولة

بلغ الوصل الدور نصف النهائي لكأس رئيس دولة الإمارات لكرة القدم بعد فوزه على الجزيرة (3 ـ0) في دور الثمانية، كما بلغ النصر الدور ذاته بعدما قلب تأخره بهدف أمام عجمان إلى انتصار بهدفين لهدف في المباراتين اللتين دارتا اليوم الثلاثاء.

وسجل فابيو دي ليما وكايو كانيدو وجونج سيونج-هيون ثلاثية الوصل في شباك الجزيرة، في المباراة التي شهدت تلقي زايد الزعابي الظهير الأيمن للجزيرة بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 76.

وافتتح فابيو التسجيل بعد مرور 7 دقائق فقط من صفارة البداية بعدما استغل علي صالح خطأ دفاعيًا فادحًا ليخطف الكرة ويمررها داخل المنطقة نحو فابيو الذي لم يجد صعوبة في هز الشباك.

وسيطر الوصل على اللعب خلال ما تبقى من الشوط الأول بصورة شبه كاملة دون أن ينجح بهز شباك الجزيرة الذي اعتمد على هجمات مرتدة لم تسفر عن أية خطورة.

وبينما حاول الجزيرة تسجيل التعادل، تمكن كانيدو من مضاعفة تقدم الوصل في الدقيقة 67 إثر ركلة حرة من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء لعبت بتمريرة عرضية قابلها المهاجم بضربة رأس متقنة في المرمى.

واستغل سيونج-هيونج ركلة ركنية بعدها بأربع دقائق ليسجل هدف الوصل الثالث بعدما أخفق دفاع الجزيرة في تشتيت الكرة لتصل إلى الكوري الجنوبي الذي سدد بقوة من مسافة قريبة.

وينتظر الوصل التعرف على منافسه في قبل النهائي وهو الفائز من مواجهة العين واتحاد كلباء التي تقام غدًا الأربعاء.