NBA.. بيسرز يهزم نيكس ويؤجل حسم قبل نهائي القسم الشرقي

أحرز باسكال سياكام 25 نقطة، وسيطر على سبع كرات مرتدة، وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه في فوز فريقه إنديانا بيسرز على ضيفه نيويورك نيكس 116-103 في المباراة السادسة بين الفريقين في قبل نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وبفوز إنديانا يتعادل الفريقان 3-3 في النتيجة الإجمالية لهذه المرحلة، والتي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، ويتأجل الحسم إلى المباراة السابعة والأخيرة.

وستقام المباراة السابعة في نيويورك، غدا الأحد، وخلال المباريات الست التي أقيمت في هذه المرحلة، حتى الآن، كان الفوز دائما من نصيب صاحب الأرض.

وأضاف مايلز تيرنر 17 نقطة لرصيد بيسرز المصنف السادس، بينما أحرز زميله تريسي هاليبرتون 15 نقطة، وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه.