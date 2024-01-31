فيتور روكي يسجل أول أهدافه مع برشلونة (فيديو)

وانضم روكي إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الجارية، رغم أن النادي الكتالوني سبق أن أبلغ لاعبه البرازيلي الجديد، الذي ضمه بعقد يمتد لمدة 7 مواسم، بأنه سينضم للبلوغرانا في صيف 2024 المقبل، إلا أن إصابة غافي جعلت النادي الكتالوني يغيّر خططه بشأن روكي وانضم منذ أسابيع.

وشارك روكي في مباراة برشلونة ضد أوساسونا، اليوم الأربعاء، ودخل بديلا في الدقيقة 63، بعد خروج فيرمين لوبيز.

وفور دخول روكي أحرز اللاعب البرازيلي هدف التقدم لبرشلونة، بعد عرضية من جواو كانسيلو قابلها فيتور روكي من القائم القريب، وحوّلها في مرمى الخصم.