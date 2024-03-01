التخطيط لضم ثنائية "صلاح-فان دايك" للدوري السعودي

وارتبط محمد صلاح بالانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي، لكن الصفقة لم تكتمل الصيف الماضي.

ووفقًا لما نشرته شبكة (ESPN) فإن أحد أندية الدوري السعودي "ألقى شبكته على الثنائي فان دايك ومحمد صلاح للحصول على توقيعهما في الصيف المقبل.

وقالت الشبكة: "مع فوزه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، كان أداء فان دايك مذهلاً، ومسؤولو الدوري السعودي يرغبون في استقدام نجوم الصف الأول خلال الموسم المقبل.. وفان دايك أحد هذه الأسماء".

وأضافت: "ألقى رحيل يورغن كلوب الوشيك بظلال من التغيير على ملعب آنفيلد، ويريد المسؤولون في الدوري السعودي استغلال هذا التغيير، وخطف ثنائية صلاح وفان دايك ونقل تأثيرها للدوري السعودي".

وأوضحت: "يجسد فان دايك، بمزيجه من القيادة والإتقان الدفاعي، أكثر من مجرد لاعب بارع على أرض الملعب، إنه يمثل روح الفريق غير الراغب في الاستسلام، ولهذا السبب وقع عليه الاختيار".