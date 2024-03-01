التخطيط لضم ثنائية "صلاح-فان دايك" للدوري السعودي
يخطط أحد أندية الدوري السعودي، للتعاقد مع الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، كي يكون أحد نجوم دوري روشن في الموسم المقبل، ليجاور زميله محمد صلاح الذي بات قريبًا هو الآخر من الانتقال إلى المملكة.
وارتبط محمد صلاح بالانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي، لكن الصفقة لم تكتمل الصيف الماضي.
ووفقًا لما نشرته شبكة (ESPN) فإن أحد أندية الدوري السعودي "ألقى شبكته على الثنائي فان دايك ومحمد صلاح للحصول على توقيعهما في الصيف المقبل.
وقالت الشبكة: "مع فوزه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، كان أداء فان دايك مذهلاً، ومسؤولو الدوري السعودي يرغبون في استقدام نجوم الصف الأول خلال الموسم المقبل.. وفان دايك أحد هذه الأسماء".
وأضافت: "ألقى رحيل يورغن كلوب الوشيك بظلال من التغيير على ملعب آنفيلد، ويريد المسؤولون في الدوري السعودي استغلال هذا التغيير، وخطف ثنائية صلاح وفان دايك ونقل تأثيرها للدوري السعودي".
وأوضحت: "يجسد فان دايك، بمزيجه من القيادة والإتقان الدفاعي، أكثر من مجرد لاعب بارع على أرض الملعب، إنه يمثل روح الفريق غير الراغب في الاستسلام، ولهذا السبب وقع عليه الاختيار".
يذكر أن أحمد حسام ميدو، محلل قنوات ssc الرياضية السعودية، ومقدم برنامج الريمونتادا قال في وقت سابق إن "محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم، تم توقيع العقود".
وأكدت تقارير صحفية إنجليزية قبل أسابيع، أن نادي الاتحاد سيعاود اهتمامه بصلاح، وأنه لم ييأس بشأن التعاقد مع المهاجم المصري.
وتوج صلاح مع ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو" للمرة العاشرة في تاريخه، مطلع الأسبوع الجاري.