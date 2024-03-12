زيزو يصدم الزمالك

وقال مصدر في تصريحات خاصة، إن الزمالك يرغب في تمديد عقد زيزو واستمراره ضمن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر :"زيزو ليس لديه مانع في تمديد تعاقده ، لكنه طلب مبلغا كبيرا جدا وقد يكون الأعلى في تاريخ النادي".

ووفقا للمصدر طلب زيزو الحصول على 150مليون جنيه مصري (3 ملايين دولار) في 3 سنوات.

وصُدم حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بطلبات زيزو الذي طلب التمهل في حسم الأمور خاصة أن الفترة المقبلة سوف تشهد مباريات عديدة للفريق.