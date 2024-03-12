زيزو يصدم الزمالك
فتح حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ملف تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
ويرغب لبيب والذي يشرف على ملف تجديد عقد زيزو بنفسه، في إنهاء الأمور مبكرا، مستغلا غياب اللاعب لمدة 3 أسابيع للإصابة.
وقال مصدر في تصريحات خاصة، إن الزمالك يرغب في تمديد عقد زيزو واستمراره ضمن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.
وأضاف المصدر :"زيزو ليس لديه مانع في تمديد تعاقده ، لكنه طلب مبلغا كبيرا جدا وقد يكون الأعلى في تاريخ النادي".
ووفقا للمصدر طلب زيزو الحصول على 150مليون جنيه مصري (3 ملايين دولار) في 3 سنوات.
وصُدم حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بطلبات زيزو الذي طلب التمهل في حسم الأمور خاصة أن الفترة المقبلة سوف تشهد مباريات عديدة للفريق.
وخلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية تلقى الزمالك عروضا سعودية للتعاقد مع زيزو نجم الفريق أبرزها كان من نادي الشباب السعودي.
ورفض الزمالك التفريط في اللاعب الذي يعد حجر الأساس في مشروع النادي مع مجلس الإدارة الجديد برئاسة حسين لبيب.
وسبق أن نجح لبيب في تجديد عقد زيزو حينما كان رئيسا للنادي من خلال لجنة مؤقتة قبل 3 سنوات.
وتصطدم طلبات زيزو الكبيرة في رغبة النادي بوضع سقف للرواتب لتخفيض الإنفاق بسبب الأزمة المالية.