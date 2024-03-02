عبدالرزاق حمدالله يتوعد الهلال

وحقق الهلال فوزه رقم 15 على التوالي، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة موسعا الفارق إلى تسع نقاط مع النصر الذي تعادل 4-4 مع الحزم متذيل الترتيب أمس الخميس.

وتجمد رصيد الاتحاد، الذي سيحل ضيفا على الهلال بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء، عند 37 نقطة في المركز الخامس.