عبدالرزاق حمدالله يتوعد الهلال
توعد عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي الاتحاد، غريمه الهلال، بالانتقام والفوز في مباراة الفريقين المقبلة بدوري أبطال آسيا، بعد خسارة العميد اليوم 3/1.
وحول الهلال تأخره بهدف من نغولو كانتي لاعب الاتحاد لفوز كبير بعدما سجل صالح الشهري ومالكوم وسعود عبد الحميد بمباراة أهدر فيها العديد من الفرص.
وفرض الهلال هيمنته طوال اللقاء ليفوز 3-1 على ضيفه الاتحاد ليعزز رقمه القياسي للانتصارات المتتالية في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ويحكم قبضته على صدارة المسابقة اليوم الجمعة.
وعقب المباراة تحدث حمدالله في تصريح مقتضب وقال: "سنعوض المباراة المقبلة إن شاء الله".
وحقق الهلال فوزه رقم 15 على التوالي، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة موسعا الفارق إلى تسع نقاط مع النصر الذي تعادل 4-4 مع الحزم متذيل الترتيب أمس الخميس.
وتجمد رصيد الاتحاد، الذي سيحل ضيفا على الهلال بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء، عند 37 نقطة في المركز الخامس.