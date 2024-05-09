فريق كامل يغيب عن الاتحاد السعودي أمام الاتفاق

يلعب نادي الاتحاد السعودي مباراة الجولة 31 من دوري المحترفين السعودي، أمام الاتفاق، منقوصا من كل ركائزه الأساسيين وذلك بعد أن شهدت التدريبات الجماعية غياب 12 لاعبا بالتمام والكمال.

ويواجه الاتحاد المتعثر في الدوري السعودي، الجمعة، الاتفاق على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، بهدف وضع حد لنزيف النقاط بعد خسارتيه في الجولتين الماضيتين أمام الشباب ثم أبها بنتيجة واحدة (3 ـ 1).

وقالت مصادر قريبة من نادي الاتحاد أن 12 لاعبا لن يكونوا جاهزين لمباراة الاتفاق وهم من الركائز على غرار الفرنسي كريم بنزيما والمصري أحمد حجازي والمغربي عبد الرزاق حمد الله والبرزايليين ⁠لويز فيليبي و⁠فابينهو.

كما يغيب 7 لاعبين آخرين وهم عبدالله المعيوف و⁠أحمد شراحيلي و⁠أحمد بامسعود وزكريا هوساوي وعمر هوساوي و⁠مدالله العليان و⁠حامد الغامدي والذين لن يكون بإمكان المدرب الأرجنتيني مارسيل غاياردو التعويل عليهم لأسباب مختلفة.