حكم يطرد لاعبا بسبب خداعه في المصافحة (فيديو)
شهدت مباراة ساكارياسبور مع مضيفه غينتشلاربيرليغي في الدوري التركي الدرجة الأولى، أمس الأحد، واقعة طريفة، بعدما أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه لاعب خدعه.
ومدّ مراد جيم أكبينار يده لمصافحة الحكم إيلكر ياسين أفجي، لكن بعدما مدّ الحكم يده سحب أكبينار يده، وبدا كأنه خدع الحكم.
وأثار هذا التصرف غضب الحكم الذي لم يتردد في إنذار اللاعب، إذ أخرج له البطاقة الصفراء.
وكان هذا الإنذار الثاني للاعب خط الوسط وبالتالي غادر الملعب مطرودا.
وانقسمت الجماهير حول عقوبة الحكم، بحسب صحيفة "ذا صن"، ففي حين يرى البعض أن اللاعب يستحق الطرد لأنه كان "غير محترم" في تصرفه، رأى آخرون بأن الحكم كان قاسيا في قراره، وغرد أحد المتابعين: "هل هناك حقًا مثل هذه القاعدة؟"
وانتهت المباراة بفوز غينتشلاربيرليغي 3/1 على ساكارياسبور، ويملك غينتشلاربيرليغي 31 نقطة من 19 مباراة في المركز السابع، مقابل 32 نقطة من 19 مباراة لساكارياسبور في المركز السادس.