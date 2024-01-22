حكم يطرد لاعبا بسبب خداعه في المصافحة (فيديو)

شهدت مباراة ساكارياسبور مع مضيفه غينتشلاربيرليغي في الدوري التركي الدرجة الأولى، أمس الأحد، واقعة طريفة، بعدما أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه لاعب خدعه.

ومدّ مراد جيم أكبينار يده لمصافحة الحكم إيلكر ياسين أفجي، لكن بعدما مدّ الحكم يده سحب أكبينار يده، وبدا كأنه خدع الحكم.

وأثار هذا التصرف غضب الحكم الذي لم يتردد في إنذار اللاعب، إذ أخرج له البطاقة الصفراء.