بعد اهتمام آرسنال.. برشلونة يطلب 100 مليون يورو لبيع رافينيا

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الأحد، إن آرسنال قد يحاول التعاقد مع البرازيلي رافينيا من برشلونة في السوق الشتوي الحالي.

واقترب تشيلسي من ضم ميخايلو مودريك لاعب شاختار المطلوب من آرسنال؛ ما يدفع الأخير للبحث عن لاعب آخر لتعزيز الهجوم.