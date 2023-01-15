بعد اهتمام آرسنال.. برشلونة يطلب 100 مليون يورو لبيع رافينيا
قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الأحد، إن آرسنال قد يحاول التعاقد مع البرازيلي رافينيا من برشلونة في السوق الشتوي الحالي.
واقترب تشيلسي من ضم ميخايلو مودريك لاعب شاختار المطلوب من آرسنال؛ ما يدفع الأخير للبحث عن لاعب آخر لتعزيز الهجوم.
ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن رافينيا هو اللاعب المرشح الأبرز الذي سيحاول آرسنال التعاقد معه، رغم أنه انضم لبرشلونة الصيف الماضي.
ونجح برشلونة في ضم رافينيا من ليدز يونايتد مقابل 58 مليون يورو لكنه سجل 3 أهداف فقط وصنع 5 في 22 مباراة مع النادي الكتالوني حتى الآن.
وقالت "سبورت" إن خوان لابورتا رئيس برشلونة يريد الحصول على 100 مليون يورو للسماح برحيل رافينيا؛ لأنه غير مهتم ببيعه.
وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من عدم وجود مساهمة كبيرة من جانب الجناح البرازيلي البالغ من العمر 26 عامًا، إلا أنه يتكيف أكثر فأكثر مع ما يطلبه تشافي.
وينتهي عقد رافينيا مع برشلونة في 2027 علمًا أنه ارتبط بالانتقال إلى ليفربول وبايرن ميونخ قبل أن ينجح برشلونة في ضمه.
وسبق أن سجل رافينيا 17 هدفًا وصنع 12 في 67 مباراة مع ليدز يونايتد، كما سجل 9 أهداف وصنع 5 في 41 مباراة مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي.
كما شارك في 36 مباراة مع رين الفرنسي، سجل فيها 8 أهداف وصنع 7.