ترتيب الدوري التونسي.. النجم الساحلي يهزم الصفاقسي في قمة مجموعة التتويج
تغلب النجم الساحلي 1/0 على الصفاقسي في افتتاح مرحلة التتويج بالدوري التونسي، اليوم الأربعاء.
وسجل أسامة عبيد هدف المباراة الوحيد بعدما تابع كرة اصطدمت بيد نورالزمان الزموري واستفاد من إتاحة الحكم للفرصة ليسدد من مسافة قريبة ويخدع أيمن دحمان حارس الصفاقسي في الدقيقة 66.
وحصد النجم الساحلي ثلاث نقاط تحت أنظار المدرب المؤقت سيف غزال، الذي حل محل محمد المكشر، بانتظار استلام المدرب الجديد فوزي البنزرتي للمهمة.
وقال غزال إن الفوز نتيجة لعمل الجهاز الفني السابق، وأكد أن الانتصار كان مهما بعد موجة الغضب الكبيرة التي طالت الفريق إثر انسحابه من كأس تونس.
وأعلن أنيس بوجلبان مدرب الصفاقسي رحيله عن تدريب الفريق بعد المباراة، وقال إنه تولى المهمة في وقت صعب ليلبي نداء فريقه.
واعتبر أن خسارة اليوم موجعة في ظل الظروف الصعبة للفريق، متمنيا التوفيق للمدرب الجديد.
وفي مباراة أقيمت في نفس التوقيت فاز الأفريقي على ملعبه 1/0 على الأولمبي الباجي.
وأحرز أحمد خليل هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من ركلة حرة مباشرة.
وقال سعيد السايبي مدرب الأفريقي إن الفريق حقق المطلوب ويواصل سلسلة النتائج الإيجابية مؤخرا والتي ضمنت تأهل الفريق إلى مرحلة التتويج، وأشار إلى أن الفوز يحفز الفريق لبقية المباريات.
وتصدر النجم الساحلي والأفريقي الترتيب مؤقتا برصيد 3 نقاط، قبل أن تكتمل الجولة الافتتاحية غدا الخميس بلقاءي الترجي ومضيفه اتحاد بنقردان، والاتحاد المنستيري وضيفه اتحاد تطاوين.