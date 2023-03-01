ترتيب الدوري التونسي.. النجم الساحلي يهزم الصفاقسي في قمة مجموعة التتويج

وقال غزال إن الفوز نتيجة لعمل الجهاز الفني السابق، وأكد أن الانتصار كان مهما بعد موجة الغضب الكبيرة التي طالت الفريق إثر انسحابه من كأس تونس.

وأعلن أنيس بوجلبان مدرب الصفاقسي رحيله عن تدريب الفريق بعد المباراة، وقال إنه تولى المهمة في وقت صعب ليلبي نداء فريقه.

واعتبر أن خسارة اليوم موجعة في ظل الظروف الصعبة للفريق، متمنيا التوفيق للمدرب الجديد.