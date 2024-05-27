بيلينغهام وفينيسيوس يوجهان رسالة إلى مبابي

مبابي أعلن هذا الشهر أنه سيرحل عن الفريق الباريسي في نهاية الموسم بعد استمراره في صفوفه سبع سنوات، أصبح خلالها هدافه التاريخي برصيد 256 هدفًا.

وارتبط مبابي بشكل كبير بالانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

وبسؤال فينيسيوس حول انضمام مبابي المزمع إلى ريال مدريد، أجاب المهاجم البرازيلي بأن هذا التعاقد يعتمد على رئيس النادي.

وأضاف في تصريحات مع القناة الرسمية لنادي ريال مدريد: "أتمنى أن يقرر مبابي مستقبله قريبًا، بالنسبة لي فأنا أريد دائمًا اللعب مع أفضل اللاعبين في العالم".

وفي السياق ذاته، قال الإنجليزي جود بيلينغهام إنه يسعى للعب بجوار مبابي في ريال مدريد.

وقال جود في تصريحات لقناة ريال مدريد الرسمية: "من لا يرغب في اللعب معه، لكنني لا أحب أن أضغط عليه من أجل أي شيء في هذا الموقف".

وأضاف: "ربما يكون من الصعب عليه أن يتحدث الجميع عنه دائمًا".