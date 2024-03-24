حكم مباراة الأهلي والنصر يكشف ما طلبه من رونالدو عقب اللقاء

وعن اللقطة التي انتشرت وتظهر انفعال رونالدو عليه في اللقاء، أشار: "كانت لقطة مثيرة للسخرية في وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت أبرز تلك العناوين رونالدو يهاجم دارونكو، لكن لم يكن الأمر كذلك، كان يحتج فقط على قرار تحكيمي فقط، وأنا لا أتقاتل مع اللاعبين، لحسن الحظ، كنت على حق أيضًا في قراري".

ويُعد أندرسون دارونكو، البالغ 42 عامًا، من حكام الصفوة في قارة أمريكا الجنوبية.

ويعرف دارونكو بأنه أقوى حكم في العالم، نظرًا لجسده الضخم وعضلاته الكبيرة، ويتم تشبيهه دائما بأبطال كمال الأجسام، حيث يزن 90 كغم وطوله 188 سم.

ويتسبب دائمًا الحكم البرازيلي في ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب بنيانه الجسماني القوي.