حكم مباراة الأهلي والنصر يكشف ما طلبه من رونالدو عقب اللقاء
كشف الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو، عن أبرز كواليس إدارته للقاء الذي جمع بين فريقي النصر والأهلي في الدوري السعودي، وشهد لقطات جدلية وانفعالات من جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم "العالمي".
وقاد دارونكو، مباراة النصر والأهلي، تحكيميا والتي أقيمت في 22 سبتمبر الماضي، وانتهت بفوز "العالمي" 4-3 في الدوري السعودي.
وكشف دارونكو أنه أيضا طلب من كريستيانو رونالدو أن يهديه قميصه بعد المباراة.
وتحدث دارونكو لموقع Globo Esporte، قائلا: "أحب جمع قمصان النجوم منذ الصغر، ولدي مجموعة قمصان تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، ولذلك طلبت من النجم البرتغالي أن يمنحني قميصه وتوقيعه عليه، في هذه المباراة، انتهى بي الأمر أيضًا بالفوز بقميص فيرمينو، لاعب الأهلي، فهما نجمان عظيمان".
وعن اللقطة التي انتشرت وتظهر انفعال رونالدو عليه في اللقاء، أشار: "كانت لقطة مثيرة للسخرية في وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت أبرز تلك العناوين رونالدو يهاجم دارونكو، لكن لم يكن الأمر كذلك، كان يحتج فقط على قرار تحكيمي فقط، وأنا لا أتقاتل مع اللاعبين، لحسن الحظ، كنت على حق أيضًا في قراري".
ويُعد أندرسون دارونكو، البالغ 42 عامًا، من حكام الصفوة في قارة أمريكا الجنوبية.
ويعرف دارونكو بأنه أقوى حكم في العالم، نظرًا لجسده الضخم وعضلاته الكبيرة، ويتم تشبيهه دائما بأبطال كمال الأجسام، حيث يزن 90 كغم وطوله 188 سم.
ويتسبب دائمًا الحكم البرازيلي في ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب بنيانه الجسماني القوي.