البطل لن يخرج من هؤلاء.. منتخبات في طريقها للمجد في "يورو 2024"

أيام قليلة تفصلنا عن بداية بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" في ألمانيا بعد ثلاث سنوات فقط من النسخة الأخيرة التي أقيمت في 2021 وفاز بها المنتخب الإيطالي.

البطولة التي يتنافس عليها كبار القارة تدخلها مجموعة محددة من المنتخبات لا يمكن أن يخرج البطل عن دائرتها إلا في حالة استثنائية للغاية كما فعلت اليونان في 2004.

ولكن بعيدًا عن الجنون الذي حدث قبل 20 عامًا، دعونا نستعرض الأسماء المنطقية التي يجب ألا تخرج البطولة من بين أيديها، وأسباب ترشيحها الأساسية: