احتفل بالتتويج بعد إدارته لمباراة ناديه.. شطب حكم هولندي مدى الحياة

كشفت تقارير أخبارية في هولندا أن اتحاد كرة القدم قرر شطب حكم كرة قدم مدى الحياة بعد إدارته المسترابة لأحدى مباريات دوري الدرجة الرابعة (درجة هاوية) الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر ذاتها أن الحكم يان سميت، الذي يبلغ من العمر 61 عامًا، تم تجميد نشاطه مدى الحياة من قبل الاتحاد الهولندي لكرة القدم بعد احتفاله بشكل غير لائق مع لاعبي فريق سانت جورج، الذي كان طرفا في مباراة أدارها لتوه.

وفي المباراة الحاسمة بين سانت جورج وإس في دي فالكن في دوري الدرجة الرابعة، من أجل الصعود للدرجة 3، رفع سميت 4 بطاقات حمراء للفريق المنافس أس في دي فالكين منذ انطلاق المباراة، بل أضاف 15 دقيقة كوقت محتسب بدل ضائع، مما سمح لسانت جورج بتسجيل هدف الفوز.