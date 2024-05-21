الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية
حسم نادي الزمالك أولى صفقاته الصيفية استعداداً للموسم الجديد.
ويتطلع مسؤولو الزمالك لتدعيم الصفوف بصفقات جديدة قبل انطلاق الموسم المقبل.
وتوصل الزمالك لاتفاق مع أحد مواهب الدوري المصري للانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل.
وقال مصدر بنادي الزمالك لـ (إرم نيوز) إن إدارة القلعة البيضاء حصلت على توقيع أيمن سعد (موكا) لاعب الجونة لمدة 5 مواسم خلال الساعات القليلة الماضية.
وأضاف أن البرتغالي غوزيه غوميز المدير الفني للفريق أشاد باللاعب خلال المباريات الماضية وطلب التعاقد معه.
وأضاف المصدر: "اللاعب وقع في منزل حسين السيد عضو مجلس الإدارة وبحضور وكيله".
وأشار إلى أن الزمالك سينهي مفاوضاته مع الجونة خلال الساعات المقبلة لحسم الصفقة بشكل رسمي مبكرا.
وأكد مصدر داخل الجونة أن الإدارة لا تمانع في بيع اللاعب ولكن بمبلغ مالي لا يقل عن 20 مليون جنيه لأي ناد يرغب في التعاقد معه.
وانضم موكا صاحب الـ 28 عاماً إلى الجونة مطلع الموسم الجاري قادماً من فريق لا فيينا الذي يلعب في دوري القسم الثاني على سبيل الإعارة.
وقرر مسؤولو الجونة تفعيل بند شراء عقد اللاعب في شهر فبراير الماضي بعد تألقه بشكل لافت هذا الموسم.
سجل موكا 3 أهداف في الدوري المصري، كما صنع 5 أهداف لزملائه، وسجل هدفاً في كأس الرابطة وصنع آخر.
ويجيد موكا في مركز الجناح الأيسر وأيضاً الجناح الأيمن بجانب صانع الألعاب.
ويعاني الزمالك إيقاف قيد صفقاته الجديدة؛ بسبب مستحقات متأخرة للاعبه السابق المغربي خالد بوطيب بجانب البرتغالي روي أغواش مساعد مواطنه غيسوالدو فيريرا.