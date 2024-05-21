الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

وانضم موكا صاحب الـ 28 عاماً إلى الجونة مطلع الموسم الجاري قادماً من فريق لا فيينا الذي يلعب في دوري القسم الثاني على سبيل الإعارة.

وقرر مسؤولو الجونة تفعيل بند شراء عقد اللاعب في شهر فبراير الماضي بعد تألقه بشكل لافت هذا الموسم.

سجل موكا 3 أهداف في الدوري المصري، كما صنع 5 أهداف لزملائه، وسجل هدفاً في كأس الرابطة وصنع آخر.

ويجيد موكا في مركز الجناح الأيسر وأيضاً الجناح الأيمن بجانب صانع الألعاب.

ويعاني الزمالك إيقاف قيد صفقاته الجديدة؛ بسبب مستحقات متأخرة للاعبه السابق المغربي خالد بوطيب بجانب البرتغالي روي أغواش مساعد مواطنه غيسوالدو فيريرا.