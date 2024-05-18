الموعد والقنوات الناقلة ومعلق مباراة الترجي والأهلي المصري

ينتظر عشاق كرة القدم الأفريقية والعربية مواجهة نارية تجمع فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي، مساء اليوم السبت، على ملعب حمادي العقربي برادس، في إطار ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق الأهلي قد صعد إلى المباراة النهائية عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، في المقابل، تأهل الترجي بالفوز على صنداونز الجنوب أفريقي بنتيجة (2-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

ويعد الأهلي المصري الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا بواقع 11 مرة، كان آخرها العام الماضي على حساب الوداد البيضاوي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين.

في المقابل، حقق الترجي التونسي لقب دوري أبطال أفريقيا 4 مرات، كان آخرها نسخة 2019، على حساب الوداد البيضاوي المغربي.