أول تعليق من تشابي ألونسو بعد خسارة الدوري الأوروبي
تحدث تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، عن خسارة فريقه لنهائي الدوري الأوروبي أمام أتالانتا، مساء الأربعاء، وتكبده أول هزيمة له في الموسم في جميع المسابقات.
وخسر باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة، ليكسر أتالانتا سلسلة اللاهزيمة التي حققها الفريق الألماني منذ بداية الموسم.
وقال ألونسو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "أتالانتا فريق شجاع للغاية، لا يهتم باللعب في موقف لاعب للاعب، كان لدينا بعض الفرص لوضعهم تحت الضغط بعدد كبير من اللاعبين، ولكنهم دافعوا بصورة جيدة للغاية، وبالتالي لم نتمكن من خلق الفرص".
وأضاف: "هذا أمر لم يقوموا به هذا العام وحسب، بل يقومون بذلك لسنوات، هم فريق خاص وفي الوضع الطبيعي نضع أنفسنا في وضع أفضل، ولكن لم نتمكن من ذلك أمس".
وتابع: "الأمور لم تسر كما هو مخطط لها، لم نكن في أفضل مستوياتنا، الجميع، بما فيهم أنا، لذلك سنتعلم من اليوم كيفية الرد على الهزيمة والتعامل مع الألم".
وأشار: "النتيجة لن تغير شعوري تجاه اللاعبين وما نقوم به، الأمر مؤلم لرغبتنا في رفع الكأس، ولكنك لن تحصل على كل شيء، توجنا بلقب البوندسليغا ولدينا فرصة للفوز بكأس ألمانيا يوم السبت".
وأوضح: "الأمر لا يغير حقيقة المجهود الذي بذله اللاعبون، بعد 51 مباراة وصلنا إلى المباراة رقم 52 وخسرنا، هذه هي كرة القدم والفريق الآخر استحق الفوز، ولدينا فرصة آخرى يوم السبت".
وشدد: "بالطبع هذا الموسم والإنجازات التي تحققت خلاله فاقت التوقعات، كنت أمل وحضرت نفسي لتقديم شيء عظيم، ما حققناه في ناد مثل ليفركوزن أمر عظيم".
واختتم: "وصلنا للأسبوع الأخير للموسم وتوجنا بالدوري الألماني ووصلنا إلى هنا وسنذهب لنهائي الكأس فهذا يعني الكثير، العام الأول لي كمدرب سار بشكل جيد للغاية".