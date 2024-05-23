أول تعليق من تشابي ألونسو بعد خسارة الدوري الأوروبي

تحدث تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، عن خسارة فريقه لنهائي الدوري الأوروبي أمام أتالانتا، مساء الأربعاء، وتكبده أول هزيمة له في الموسم في جميع المسابقات.

وخسر باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة، ليكسر أتالانتا سلسلة اللاهزيمة التي حققها الفريق الألماني منذ بداية الموسم.

وقال ألونسو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "أتالانتا فريق شجاع للغاية، لا يهتم باللعب في موقف لاعب للاعب، كان لدينا بعض الفرص لوضعهم تحت الضغط بعدد كبير من اللاعبين، ولكنهم دافعوا بصورة جيدة للغاية، وبالتالي لم نتمكن من خلق الفرص".

وأضاف: "هذا أمر لم يقوموا به هذا العام وحسب، بل يقومون بذلك لسنوات، هم فريق خاص وفي الوضع الطبيعي نضع أنفسنا في وضع أفضل، ولكن لم نتمكن من ذلك أمس".